Abertas as inscrições para a 13ª Mostra UNIFEV

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Já adaptado ao formato remoto de aulas, o Centro Universitário de Votuporanga também planejou a sua tradicional feira de profissões deste ano de forma totalmente on-line. A 13ª Mostra UNIFEV será transmitida pelo canal do YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga), no dia 02 de outubro, a partir das 19h30, e nos dias 05 e 06 de outubro, das 09h30 às 11h30, para os vestibulandos de toda região.

Com o objetivo de promover a interação da comunidade, a primeira live contará com o show do talento local Gustavo Sanches. A atração também será transmitida pela TV Unifev (canal 53).

A fim de oferecer aos jovens mais informações e orientações sobre as carreiras profissionais que pretendem seguir, o segundo e terceiro dia do evento contarão com a participação dos coordenadores de curso para um bate-papo sobre o universo acadêmico.

Para o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, mesmo em meio ao isolamento social, o diálogo entre a Instituição e os vestibulandos é uma necessidade. “Muitos deles serão nossos alunos no futuro e por isso é importante que eles conheçam todas as profissões ofertadas pela UNIFEV, até como forma de tirar as dúvidas sobre qual graduação escolher”, disse.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente no site: www.unifev.edu.br/13mostra.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.