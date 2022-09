‘Abalou os dois lados da família’, diz familiar sobre morte de casal de Votuporanga nos EUA

Irmão do homem que morreu viajou aos Estados Unidos para cuidar dos filhos do casal, de 7 e 11 anos, e do traslado dos corpos: “Maior preocupação é amparar as crianças”, afirmou

Chegou na tarde desta segunda-feira, 5, no aeroporto internacional de Boston, nos Estados Unidos, um representante do casal de Votuporanga que foi encontrado morto no último sábado, 2, na residência onde moravam, em Hyannis, cidade do estado de Massachusetts. Investigações realizadas pelo Departamento de Polícia local apontam que Aline de Lima Ferreira Castro, 38, foi morta pelo marido, Luiz de Castro Júnior, 44, que tirou a própria vida em seguida.

O irmão dele, Renato de Castro, é quem viajou para tratar da burocracia sobre o traslado dos corpos e para acolher os sobrinhos, que ficaram órfãos. Campanha online arrecada fundos para o custeio do transporte. “Estamos unidos nessa tragédia que abalou os dois lados da família”, disse o familiar ao Diário.

Poucas horas após o crime, o Departamento de Polícia de Barnstable publicou um comunicado oficial sobre a ocorrência. A mensagem informava que “às 2:48 da manhã de sexta-feira, o Departamento compareceu a uma residência em Murray Way, em Hyannis, depois de receber uma chamada. Após a investigação, foi determinado que um homicídio e suicídio haviam ocorrido na casa, e a Unidade de Detetives da Polícia Estadual de Massachusetts foi chamada ao local. A investigação continua”.

Segundo familiares, Aline foi morta a facadas. Quando a polícia chegou no imóvel, deparou com a luz do banheiro acesa, mas a porta estava trancada. Os policiais deram ordem para que fosse aberta e, diante da falta de respostas, tiveram de arrombar e depararam com Luiz já sem vida. No imóvel, estavam os dois filhos do casal, de 7 e 11 anos. O mais velho teria testemunhado o crime e comunicado a polícia.

“A nossa maior preocupação nesse momento é amparar as crianças, que estão na casa de uma prima da Aline. A tragédia já está confirmada e arrasou a nossa família, mas meus sobrinhos precisam de todos unidos nesse momento”, disse Renato.

A família, que era de Votuporanga e também morou em Nhandeara, se mudou para os Estados Unidos há oito anos. Segundo Renato, será necessário cumprir burocracias estabelecidas pelo governo norte americano para obter autorização de transporte das crianças para o Brasil. Entre as exigências, estão apresentar os meninos em atendimento psicológico e comunicar a transferência na escola onde eles estudam.

Sobre o traslado dos corpos do casal, ainda não foi definido se haverá cremação ou serão transportados em caixões.

Para conseguir pagar o serviço aéreo, familiares e amigos organizaram duas companhas online de arrecadação, uma pelo site estrangeiro Go Fund Me, cuja meta foi estabelecida em US$ 70 mil dólares e já contabiliza US$ 60 mil, e pelo site Vakinha, com valor estipulado em R$ 100 mil e R$ 16 mil já arrecadados. As duas iniciativas têm o mesmo objetivo, de custear o translado dos corpos e oferecer auxílio financeiro para as crianças.

Em nota, o Itamaraty informou que “a gravidade do caso motivou o Ministro Carlos França a agir de imediato, acionando pessoalmente o Cônsul-Geral do Brasil em Boston, Embaixador Benedicto Fonseca. Em menos de duas horas no sábado (entre 10:45 e 12:24), o Consulado-Geral já havia entrado em contato com familiares e outros envolvidos, no Brasil e nos Estados Unidos, bem como com advogado e psicólogo, e se assegurado do bem-estar dos menores, que não se encontram em orfanato. Por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Boston, o Itamaraty continua acompanhando o caso e prestando a assistência consular necessária, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.

Joseane Teixeira – diarioweb.com.br