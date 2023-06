A vaca foi pro brejo: bombeiros e equipe da Prefeitura fazem força-tarefa para retirar animal que caiu em galeria em Votuporanga

Uma ocorrência de destaque foi registrada pela prontidão do Corpo de Bombeiros de Votuporanga. Literalmente, uma vaca foi pro brejo, ou melhor, ficou presa dentro de uma galeria de águas pluvial (desativada) em Votuporanga.

A ocorrência foi registrada na última quarta-feira, dia 7, e conforme informações colhidas pela equipe de reportagem do votunews.com.br, o animal ficou preso a uma galeria de água pluvial já desativada no final da rua Marcelino Pires Bueno, no bairro Pozzobon – zona norte da cidade.

A vaca caiu dentro da tubulação de concreto e ficou “entalada” não conseguindo sair, sendo necessária a rápida intervenção dos bombeiros, que contou com o apoio de populares e da equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura.

O trabalho de retirada do animal da tubulação demorou cerca de três horas, e foi necessária uma força-tarefa para retirá-la do local de perigo.

Conforme informou o sub-tenente do CB, Kitamura, as equipes tiveram que quebrar a tubulação de concreto e, com muito esforço e cuidado o animal foi retirado sem nennhum ferimento. “Foram três horas de muito trabalho, esforço, dedicação de todos e cuidado com o animal que não conseguia se movimentar nem para frente ou retornar pelo local que ela entrou. Mas todo o esforço foi recompensado quando retiramos a vaca sem nenhum ferimento”, destacou o bombeiro.

REPORTAGEM: VOTUNEWS