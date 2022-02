A pedido do vereador Meidão, deputado Tiririca destina recursos para compra de ambulância de grande porte

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM) anunciou na manhã desta segunda-feira, dia 21, uma grande conquista para Votuporanga.

A seu pedido, o deputado federal Tiririca viabilizou recursos para o município adquirir uma ambulância de grande porte para atendimento de pacientes da rede de saúde pública.

Conforme ofício encaminhado do gabinete do deputado ao vereador Meidão, comunica que consignou recursos no orçamento da União de 2002 em benefício de Votuporanga, através de sua cota de emendas visando a aquisição de uma ambulância.

De acordo com o documento, o valor destinado é na ordem de R$299.210,00 do orçamento federal para Votuporanga.

Conforme a reivindicação de Meidão, ele pediu ao deputado Tiririca uma emenda parlamentar junto ao orçamento federal, direcionada a Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a compra de um veículo utilitário – tipo ambulância para atender com excelência pacientes, auxiliando no transporte do município.

Meidão explica que as vítimas em estado de urgência e emergência, necessitam de um transporte seguro e eficiente até o hospital ou centro de saúde, com o objetivo de estabilizar o quadro dos pacientes até que ele possa estar devidamente amparado por todos os recursos médicos necessários. “Portanto, a precisão no transporte até essas unidades se faz de extrema importância com um veículo altamente equipado para salvar vidas no momento exato”, justificou Meidão.

AMBULÂNCIA:

O veículo utilitário tipo ambulância possui duas macas com capacidade para até oito passageiros, motor 2.0, diesel, direção hidráulica, ar condicionado. “É uma ambulância de grande porte, com capacidade de atender pacientes que necessitam de atendimento médico em hospitais da cidade e região”, disse Meidão.

Na manhã desta segunda-feira, o vereador esteve no gabinete do prefeito Jorge Seba para anunciar a liberação deste recurso para Votuporanga. “O prefeito agora acompanha a liberação desta emenda junto ao governo federal e, posteriormente, sendo liberada, fará a licitação para a compra deste veículo”, destacou Meidão.

Por sua vez, o vereador agradeceu o empenho do deputado Tiririca e do seu chefe de gabinete, o cidadão votuporanguense Lucas Nolêto Ferreira, pela liberação dos recursos necessários para a compra desta ambulância.