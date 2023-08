A PEDIDO DE VEREADOR, SECRETÁRIO RECEBE PESSOAS DA MELHOR IDADE NO CCI DA VILA PAES

Comissão formada por pessoas da melhor idade procurou o vereador Jura, e expuseram suas preocupações e demandas com relação às obras no CCI Francisco Pignatari (CCI da Vila Paes)

Por entender que as demandas eram justas, o vereador solicitou audiência com o secretário de esportes, Marcelo Stringari, que prontamente atendeu. Na manhã de quinta-feira, O secretário Marcelo recepcionou no CCI da Vila Paes, além do vereador Jura, a comissão de usuários composta por Nair Canato, Cidinha, Maria Helena, José Breviglieri, Creuza, Vanda, Duque e Dora Lucia.

Após visita em todos os setores do CCI, o secretário informou que a reforma está concluída, mas vários itens não foram contemplados em função dos recursos liberados através de emenda parlamentar serem insuficientes. Disse que os itens mais caros são o aquecedor da piscina e os equipamentos de ar condicionado que foram furtados, ambos no valor aproximado de R$ 80 mil reais. Itens já encaminhados para compra através de licitação.

A comissão da Melhor Idade fez várias solicitações de melhorias como colocação de espelho para dança, manutenção em toda a área do CCI, cobertura e iluminação da quadra em função do calor, instalação de outra pia na cozinha, pois a pia existente é insuficiente para tender a demanda em eventos, além de liberação de profissionais para todas as atividades existentes naquele centro de convivência.

O secretário Marcelo Stringari entendeu legitimas as solicitações e se prontificou a encaminha-las dentro de um cronograma que seja compatível com a estrutura de sua secretaria. Disse ainda que toda a equipe de profissionais estarão à disposição quando der início as atividades na unidade. Informou ainda que sua equipe está no local fazendo roçagem, poda de arvores, recuperação do alambrado e manutenção dos equipamentos da academia e limpeza da piscina.

O secretário informou ainda que o prefeito Jorge Seba determinou que quer inaugurar o CCI Francisco Pignatari ainda no mês de agosto, dentro da programação do aniversário de Votuporanga.