95% dos alunos de Ciências Contábeis da Unifev são aprovados no Exame do CRC

Dos 20 alunos do 8º período que fizeram a prova, 19 foram aprovados no Exame de Suficiência do Conselho Regional de Contabilidade, avaliação obrigatória para o exercício da profissão.

Os alunos do oitavo período da graduação em Ciências Contábeis da Unifev obtiveram um resultado expressivo no Exame de Suficiência do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), com uma taxa de 95% de aprovação. Dos 20 formandos que participaram da avaliação, 19 foram aprovados. Os resultados foram divulgados no dia 15 de agosto.

O Exame de Suficiência, aplicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) duas vezes ao ano, é indispensável para o exercício da profissão contábil desde 1999. A prova, composta por 50 questões objetivas, avalia os conhecimentos técnicos dos candidatos.

Além de garantir uma formação de excelência ao longo dos quatro anos de graduação, a Unifev também disponibiliza um curso preparatório para o Exame de Suficiência, atualizando a preparação dos estudantes para essa importante avaliação.

Para a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, é motivo de orgulho o excelente desempenho dos futuros formandos. “O resultado corrobora todo o esforço da Instituição, através do seu corpo docente, em oferecer um ensino de qualidade, formando profissionais altamente qualificados. Parabenizamos a todos os envolvidos, em especial aos nossos alunos, por este grande feito. Desejamos muito sucesso em suas carreiras”, ressaltou.

Segundo Lilian, um dos grandes diferenciais do curso é a vivência prática dos universitários, o que possibilita um aprendizado mais completo, através do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) na UNIFEV, uma parceria entre o curso de Ciências Contábeis, a Receita Federal do Brasil e a delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto. Por meio do NAF, os estudantes aplicam profissionalmente os conhecimentos adquiridos em sala de aula, prestando atendimentos contábeis e fiscais gratuitos às pessoas de baixa renda.

O Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, também celebrou o resultado e parabenizou os alunos pelas aprovações. “Com mais de 50 anos de tradição, nosso curso de Ciências Contábeis forma profissionais altamente especializados. Nossos docentes possuem ampla experiência em diversas áreas da contabilidade, oferecendo aos estudantes uma grade curricular moderna, em sintonina com o que o mercado exige de um bom profissional”, completou.

A Unifev abrirá inscrições para o Vestibular 2025 em breve, nas modalidades presencial e EaD (Ensino a Distância).