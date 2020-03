7 PRESOS DA OPERAÇÃO DA SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS SÃO SOLTOS PELA JUSTIÇA ℹ️

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu Habeas Corpus a sete dos presos na Operação Hígia que investiga fraudes na Santa Casa de Fernandópolis. As prisões aconteceram no último dia 17 de fevereiro com prorrogações de temporária a manutenções de prisões preventivas.