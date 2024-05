Jovem detento morre após internação com sintomas respiratórios

Um detento de 19 anos faleceu na quinta-feira (16) no Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O jovem estava internado desde o dia 26 de abril com sintomas respiratórios.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o detento não tinha histórico de doenças e testou negativo para tuberculose antes de ser internado. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a suspeita é de pneumonia.

A SAP informou que está investigando o caso e que nenhum outro detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto apresenta sintomas respiratórios. O corpo de Igor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.

A família do rapaz foi informada sobre a morte e acompanha as investigações.

O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público.