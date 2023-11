Evento foi realizado na noite de segunda-feira (30) no Espaço Unifev Saúde

O curso de Psicologia promoveu, na última segunda-feira (30), o 21º Café Psico. O evento foi realizado no auditório do Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa de Votuporanga, e contou com palestra e roda de conversa.

A grande convidada da noite foi a escritora, psicanalista e doutora Ana Suy, que de forma on-line, abordou em sua palestra o amor e suas formas. Autora do livro “A gente mira no amor e acerta na solidão”, que reúne experiências pessoais e pesquisas acadêmicas sobre esse tema, ela destacou em sua fala que o amor é um sentimento universal, mas ainda assim parece algo complexo de lidar para muitas pessoas.

“Esse livro veio de uma impossibilidade de escrever e pensar o mundo sobre outras perspectivas que não fossem essas, afinal tudo é sobre o amor. A gente tem muitas modalidades diferentes de amor. Só que quando se fala da parceria romântica, a gente tende a pensar que é um sentimento que se repete, mas acredito que cada amor é único, mesmo o materno”, destacou.

No entanto, Ana garante que isso não tem a ver com intensidade, mas com a forma de se amar. “O amor tem a ver com uma coisa nossa que se entrelaça em alguma coisa do outro, então vai depender de quem é ele e de qual lugar em nós ele vai se encaixar para que essa experiência amorosa aconteça. Então isso não se replica”, diz.

De acordo com o coordenador da graduação em Psicologia da Unifev, Prof. Dr. Alexandre da Silva de Paula, o evento superou as expectativas, não só pela qualidade da palestrante, mas, principalmente, pela participação ativa dos presentes. “Estamos muito satisfeitos com o resultado de mais esse evento, que é tão tradicional no curso. Conseguimos abordar um assunto extremamente importante e atual para o amplo debate entre os alunos, que é o nosso principal objetivo”, finalizou.