2021: Programação cultural da Prefeitura encerra o ano com atrações na Concha Acústica

Shows são de artistas locais; evento integra campanha de Natal “Luz e Esperança”.

O ano de 2021 entrou na reta final e com ele a programação cultural da campanha de Natal “Luz e Esperança”, da Prefeitura de Votuporanga. O evento, realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo, promoverá a partir das 20h desta quarta-feira (29/12) e quinta-feira (30/12) na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, apresentações de artistas locais com repertórios dos mais variados estilos musicais, como axé, pagode, samba e sertanejo.

Quarta-feira

Nesta noite serão apresentados três espetáculos a partir das 20h. A atração inicial será com o grupo “Os Partideiros”, que subirá no palco cantando e tocando sucessos do samba raiz; logo após, será a vez da dupla de viola caipira Jhenifer Thomaz e Pedro Abrante apresentar o “Moda de Viola”, com um repertório repleto do bom e velho sertanejo raiz através de canções como ‘Meu pai’, ‘Índia’, ‘Pai João’, ‘Paixão desenfreada’, entre outros sucessos; e para encerrar a primeira noite, o show “Memórias”, da dupla Luckas e Thiago, que fará um resgate de canções que marcaram época nas vozes de artistas renomados no estilo sertanejo clássico.

Quinta-feira

Na segunda e última noite, véspera de Réveillon, o público poderá acompanhar quatro atrações. A abertura será com a dupla Bruno e Humberto, que lançou seu primeiro DVD no último dia 10 de dezembro intitulado “20 reais de Marília Mendonça” e que conta com a participação da dupla Mato Grosso e Mathias; na sequência, Wesley e Gustavo, que também estão com DVD novo, interpretarão trabalhos inéditos e autorais acompanhado e elaborado pelos produtores Wesley Martin e Thiago Tridapalli.

A penúltima atração será de Markinho Sema, que já teve passagem pelo grupo “Jeito Nosso”, morou e estudou música baiana em Salvador (BA) e desde 2015 segue em carreira solo e, por isso, trará um repertório composto por axé music, arrocha e pagode baiano. Logo após, o cantor e músico Rodrigo Olih encerra as apresentações com seu som no estilo sertanejo.