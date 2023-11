Tragédia em Três Fronteiras: irmão mata irmã e cunhado antes de tentar tirar a própria vida 🚨🚨

Nesta noite de sexta-feira, a pacata rua Bálsamo, em Três Fronteiras, município vizinho de Santa Fé do Sul, foi palco de uma tragédia. Um irmão, em um ato terrível, ceifou a vida de sua própria irmã e do marido dela, antes de virar a arma contra si mesmo.

A cena brutal foi descoberta pelo pai dos envolvidos, que ao sair do banheiro , deparou-se com o filho de criação tentando contra a própria vida com um tiro na cabeça. O homem, já em estado de choque, relatou à polícia que ao sair, testemunhou o horror que se desenrolava na cozinha, onde o marido da irmã havia perdido a vida, enquanto a irmã jazia morta no quarto.

Dentro da casa, duas crianças foram testemunhas do trágico desfecho, a filha da vítima de apenas 13 anos tendo a coragem de acionar as equipes de emergência ao presenciar a violência que se desenrolava em sua própria família.

A situação é ainda mais complexa, já que a irmã possuía uma medida protetiva contra o irmão, decorrente de conflitos antigos relacionados a questões de herança. A polícia civil está no local para apurar as circunstâncias do crime. O autor foi encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé, onde se encontra em estado gravíssimo.

Repórter Iago Sincero/Especial: www.votunews.com.br