A Prefeitura de Votuporanga está tomando medidas inovadoras para garantir a participação e o apoio dos servidores públicos municipais e autárquicos durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Por meio do Decreto nº 15.996, assinado pelo Prefeito Municipal, Jorge Augusto Seba, a administração municipal está concedendo flexibilidade nos horários de expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino.

Essa ação pioneira visa proporcionar aos funcionários a oportunidade de acompanhar e torcer pela seleção nacional durante a competição histórica, que destaca o talento e a dedicação das mulheres no esporte. É importante ressaltar que, tradicionalmente, a flexibilização dos horários de trabalho em função de jogos esportivos tem sido predominantemente associada a eventos masculinos, como a Copa do Mundo de Futebol Masculino.

Ao reconhecer a importância da igualdade de oportunidades e do reconhecimento do esporte feminino, a Prefeitura de Votuporanga está dando um passo significativo para promover a equidade de gênero. A iniciativa busca romper com a histórica falta de flexibilidade nos dias de jogos femininos, permitindo que homens e mulheres desfrutem do mesmo privilégio de acompanhar as partidas e apoiar as atletas brasileiras.