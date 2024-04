NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: grave acidente na rodovia de acesso a Valentim Gentil; vítima presa nas ferragens

Um grave acidente ocorrido na vicinal que dá acesso a vizinha cidade de Valentim Gentil – sentido rodovia Euclides da Cunha. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o acidente envolveu um carro e um caminhão que transitavam no mesmo sentido de direção.

Ainda de acordo com informações colhidas no local, o acidente resultou em ferimentos graves em duas mulheres ocupantes do veículo, sendo que uma delas ficou presa nas ferragens, foi imediatamente socorrida inconsciente pela equipe do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga e levada ao pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia.

Neste momento, as equipes de resgate, Polícia Militar e a equipe de apoio do DER estão pelo local prestando socorro às vítimas e garantindo a segurança dos demais motoristas.

