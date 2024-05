Mulher fica gravemente ferida em acidente na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

MULHER FERIDA EM ACIDENTE ENTRE MOTO E VEÍCULO NA EUCLIDES DA CUNHA EM VOTUPORANGA

Um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 17h40 deste domingo, na rodovia Euclides da Cunha – sentido Votuporanga ao distrito de Simonsen, deixou uma senhora de 63 anos de idade, ferida.

Foi uma colisão traseira no trecho perto de Simonsen e a condutora da Honda Biz bateu violentamente na traseira de um veículo Gol que estava no acostamento da rodovia após ter sofrido pane mecânica.

A mulher foi socorrida com fraturas de fêmur e outras escoriações pelo corpo em um esforço conjunto das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros – Unidade de Resgate e Auto Bomba, além da USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A mulher foi levada ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. As causas do acidente serão apontadas pela P0lícia Científica de Votuporanga.

Reportagem: www.votunews.com.br