Motociclista morre em acidente em avenida de Rio Preto

Um motociclista de 42 anos morreu em um acidente na Avenida Marco Constantine, no bairro Jardim Rio Preto I, em São José do Rio Preto, na noite desta sexta-feira, dia 20. Ele sofreu parada cardíaca, trauma na cabeça, tórax e fratura no fêmur.

Unidade de resgate, inclusive o GRAU, esteve no local, tentou reanimação por aproximadamente 20 minutos, mas não resistindo aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, Clayton Catalano teria derrapado em uma curva na avenida, sendo que possivelmente um dos pneus da moto estava careca.