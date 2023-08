Mãe abandona filho de 11 anos na porta de hospital psiquiátrico

Uma mãe abandonou o próprio filho de apenas 11 anos de idade na porta de um hospital psiquiátrico na tarde desta última terça-feira, (01/08/2023), em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, funcionários da instituição contaram para a polícia que, após o garoto receber alta do tratamento, a mãe dele teria ido buscá-lo. No momento em que o menino entrou no carro, a mulher conta ele teria passado a agredir a mãe fisicamente.

Em seguida, a mulher abriu a porta do carro e mandou que o menino saísse do veículo, afirmando que não o levaria mais embora. A funcionária conta ainda que tentou intervir afirmando que ela não poderia fazer aquilo e que acionaria o Conselho Tutelar, porém, ela disse que não se importava com isso.

Policiais militares e também o Conselho Tutelar foram acionados e o menino foi encaminhado para uma casa de acolhimento da cidade. O juizado da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto foi comunicado e o caso foi registrado como abandono de incapaz e será apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Gazeta do Interior