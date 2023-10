Indústria de SP cresce 3% e tem melhor desempenho em nove meses

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Estado de São Paulo responde por 33% da produção industrial do país.

A produção industrial no Estado de São Paulo teve seu melhor desempenho em nove meses. Em agosto, na comparação com julho, a variação foi de 3%, melhor desempenho registrado desde novembro do ano passado, quando registrou 4,6%. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última terça-feira (10.out).

O Estado de São Paulo responde por 33% da produção industrial do país. Esse avanço em agosto exerceu a maior influência positiva sobre o resultado nacional (0,4%).

Esse aumento teve influência dos setores de produtos químicos, alimentícios e de veículos, segundo o IBGE. O instituto pesquisa 15 regiões – nove delas tiveram desempenho positivo e seis ficaram no terreno negativo.

Na comparação com agosto de 2022, o Estado de São Paulo teve variação de 0,9%, acima do desempenho nacional, de 0,5%. O resultado foi puxado por produtos alimentícios, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustível e produtos têxteis.