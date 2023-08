Homem é preso após agredir mulher e ameaçá-la com faca

Policiais militares da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales prenderam autor de violência doméstica.

Acionada via COPOM para atendimento de violência doméstica com uso de arma branca pela Rua Nicarágua esquina com a Rua Chile, sendo que ao chegar ao local dos fatos, a vítima estava do lado de fora da residência, juntamente com alguns familiares, e o autor estava na área interna da residência.

Em breve conversa com a vítima, declarou ter sido agredida no rosto com um soco, e também ter sido ameaçada de morte com uma faca. Solicitado para que o autor saísse da residência, sendo realizada busca pessoal onde nada de ilícito foi encontrado, nem mesmo a faca, mas o autor confirmou o acontecido.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante, lido seus direitos constitucionais, de permanecer calado e o direito de ter um advogado, sendo conduzido até a Central de Polícia Judiciária permanecendo preso à disposição da Justiça.