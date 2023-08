#Esporte 🥊💥 Dragon Fight: Votuporanga Celebra 5ª Edição do Evento em Comemoração ao Aniversário da Cidade 🎉🏙️

Votuporanga sediou no último sábado a 5ª edição do Dragon Fight, um evento esportivo que marcou as comemorações dos 86 anos da cidade. Realizado na Concha Acústica, o megaevento abriu suas portas para toda a população, trazendo uma mistura de lutas de MMA (Mixed Martial Arts) e Muay Thai (boxe tailandês), com a participação de atletas de diversas partes do País. 👊🥋🤼‍♂️🥊

O prefeito Jorge Seba expressou seu agradecimento a todos os envolvidos na realização do evento. Em suas palavras, “Quero expressar minha gratidão ao empresário Edivino Lisboa, também conhecido como ‘Mestre Divino’, da Academia Dragon, assim como aos patrocinadores e ao público em geral.” A cidade reconhece a importância dessas iniciativas para promover o esporte e seus valores entre os jovens, proporcionando esperança e inspiração para as futuras gerações. 💪

Com a volta do Dragon Fight a Prefeitura Municipal reafirma seu compromisso em continuar buscando parcerias e apoiando iniciativas que abram oportunidades para o desenvolvimento e crescimento dos jovens votuporanguenses. 🥊