SICREDI promove palestra com Allan Costa com entrada em prol do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga

Doação é de um quilo de alimento não perecível; evento acontece nesta quinta-feira, na Cidade Universitária Empreendedorismo em prol da solidariedade! Nesta quinta-feira, dia (21/9), a cooperativa de crédito SICREDI promove uma palestra comemorativa pelos seus 40 anos e a entrada será em prol do Fundo Social de Solidariedade, através da doação de um quilo de alimento não perecível. O evento ocorrerá na Cidade Universitária (Unifev) a partir das 19h30 e será aberta a seus associados e também à comunidade em geral. O intuito da doação do alimento é fortalecer o cooperativismo na região onde atua e estimular boas ações em benefício ao próximo. Interessados podem efetuar a inscrição através do site https://www.sympla.com.br/40-anos-sicredi-planalto-das-aguas-prsp__2048374 . A apresentação ficará sob o comando de Allan Costa, palestrante internacional, executivo, empreendedor e escritor e abordará assuntos relacionados ao empreendedorismo e negócios.