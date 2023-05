CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA✍CONFIRA A LISTA DOS INSCRITOS✔✅

Foi publicada na edição desta quarta-feira (31/05) do Diário Oficial Eletrônico do Município a lista dos candidatos inscritos para o Concurso Público da Câmara de Vereadores de Votuporanga. O concurso é para cinco cargos, mais cadastro reserva, e tem um total de 1270 inscritos. A lista completa com os nomes dos inscritos está no link dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzY3NjQy e também no portal da Câmara: www.camaravotuporanga.sp.gov.br

As provas serão aplicadas no próximo domingo, dia 4 de junho, na Cidade Universitária da Unifev (Avenida Nasser Marão, nº 3069 – Parque Industrial I) e os portões serão abertos às 7h15, para início do concurso às 8h. Boa Prova!