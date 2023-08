Acidente na avenida do Assary deixa jovem ferido em Votuporanga

Na manhã deste domingo, 6, um grave acidente foi registrado na região próxima ao ASSARY, na Avenida João Gonçalves Leite, sentido Rodovia Euclides da Cunha.

Um jovem de 21 anos, cuja identidade ainda não foi revelada, colidiu sua motocicleta contra um poste, deixando-o ferido.

De acordo com informações, os motivos que levaram ao acidente ainda são desconhecidos e estão sendo investigados pelas autoridades competentes.

O impacto da colisão resultou em diversas escoriações no corpo da vítima, além de suspeita de fratura no fêmur e braço.Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e realizaram o socorro do jovem. A ação rápida e eficiente dos bombeiros foi essencial para garantir os primeiros cuidados médicos ao acidentado.

Após o atendimento no local, o jovem foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga, onde receberá atenção médica especializada para a sua recuperação.