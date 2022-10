1ª Queima do Alho de Macedônia acontece no próximo domingo, 23

Próximo domingo, dia 23, além da dupla Mercury & Camargo, haverá mais uma atração confirmada para a 1ª Queima do alho e Cavalgada Beneficente, que será a Banda Marcial Municipal de Promissão.

Cavalgada com saída prevista às 09h da propriedade do Jamil com a Queima do Alho por volta das 12h na propriedade Santos Reis em Macedônia.

A prefeitura de Macedônia convida toda a região a prestigiar o evento.