Evento foi realizado na noite de terça-feira (dia 25) no Espaço Saúde Unifev

O curso de Psicologia promoveu, na última terça-feira (dia 25), o 19º Café Psico. O evento foi realizado no auditório do Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa de Votuporanga, e contou com duas palestras.

A primeira convidada foi a psicóloga e especialista em sexualidade, Profa. Ma. Ana Larissa Marques Perissini, de São José do Rio Preto, que destacou a importância de se promover a educação sexual desde cedo e falar sobre tabus existentes a respeito do tema.

“Ao contrário do que costumamos ouvir por aí, discutir a educação sexual desde a infância é algo muito importante para a boa formação de cidadãos conscientes. É falar abertamente sobre sentimentos, emoções, auxiliar a criança na construção da sua autoestima e autocuidado, além de inúmeros benefícios”, disse.

Ana Larissa também abordou a questão dos crimes sexuais e de como são feitos os atendimentos desses pacientes. “O criminoso sexual também precisa passar por um tratamento psicológico para entender o que o levou a ter tal atitude de invadir e violar o seu próximo. É preciso entender se essa pessoa não foi também uma vítima de algum tipo de violência moral ou física, o que desencadeou essa perversidade, tornando-se um gatilho para que atacasse mais pessoas”, refletiu.

A psicóloga Marina Assumpção foi a segunda palestrante da noite e conversou com os alunos sobre a terapia cognitivo-comportamental no atendimento de casais.

De acordo com o coordenador da graduação em Psicologia na Unifev, Prof. Dr. Felipe Pereira Gomes, o evento superou as expectativas, não só pela qualidade dos palestrantes, mas, principalmente, pela participação ativa dos presentes.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado de mais esse evento, que é tão tradicional no curso. Conseguimos abordar assuntos extremamente importantes e atuais para o amplo debate entre os alunos, que é o nosso principal objetivo”, finalizou.