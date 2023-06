16º Batalhão apresenta os novos comandantes da Polícia Militar da região de Votuporanga

O 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior está com novos comandantes. No último dia 2, assumiu o comando do Batalhão, o Tenente Coronel PM Mário Luciano Siconeli (ao centro da foto), e como Subcomandante, o major PM Ivan César Belentani (a direita), sendo que nesta segunda-feira, dia 12), o Comando do 16º Batalhão de Polícia Militar recebeu o major PM Kenji Takebe Júnior (a esquerda) que assumiu o cargo de Coordenador Operacional.

O Ten Cel PM Siconeli, e os Majores Belentani e Takebe, estão honrados com as novas funções e comprometidos em desenvolver um trabalho de excelência no comando dos 576 policiais militares que fazem parte da família do 16º BPM/I, para que toda a população dos 49 municípios tenham um atendimento eficiente e de qualidade.

O 16º Batalhão de Polícia Militar abrange também a 3ª Companhia da PM de Votuporanga, e as demais cidades da microregião.