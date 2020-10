Desemprego atinge 14 milhões de brasileiros e bate recorde em setembro

No total, mais de 4,1 milhões de pessoas ficaram desempregadas diante da pandemia do novo coronavírus no país.

No total, mais de 4,1 milhões de pessoas ficaram desempregadas diante da pandemia do novo coronavírus no país. A Região Sudeste teve o maior contingente de desempregados da edição: são 6,3 milhões de pessoas em busca de uma ocupação no mercado de trabalho. Desde o início da pesquisa, no entanto, foi a Região Nordeste que observou a maior alta no número de desempregados, passando de 2,3 milhões na primeira semana de maio para 3,9 milhões na quarta semana de setembro. O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 26 de setembro e esta é última edição da série semanal da PNAD.

Jovem Pan