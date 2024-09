Um grave acidente de trânsito ocorreu por volta das 15h30 na Rodovia Péricles Bellini, em Votuporanga. Segundo informações obtidas pela reportagem do www.votunews.com.br, um motorista de um Sandero, com placas de São Paulo, estava dirigindo no sentido Nhandeara a Cardoso quando, ao se aproximar da alça de acesso ao bairro Cecap II, na Avenida Domingos Pignatari, perdeu o controle do veículo e capotou na pista.

O acidente envolveu o motorista e três passageiros, todos socorridos rapidamente. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU trabalharam em conjunto para transportar as vítimas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e para a Santa Casa de Votuporanga.

A Polícia Rodoviária está no local do acidente, e as causas serão investigadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br