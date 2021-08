11ª Semana do Bebê: cuidados às crianças com deficiência e o desenvolvimento humano na Assistência Social

Nesta semana também é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência; programação conta com atividades realizadas pela Apae

A Prefeitura de Votuporanga iniciou nesta segunda-feira (23/08) mais uma edição da Semana do Bebê e, por meio das áreas da assistência social, educação e saúde com o objetivo de divulgar e dar visibilidade ao tema da primeira infância, o evento aborda a importância no cuidado integral e integrado com a criança desde a gestação, passando pelo nascimento, até completar seis anos de idade.

Entre os dias 21 e 28 de agosto, também é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e o tema está sendo abordado em conjunto à programação da 11ª Semana do Bebê, através de ações promovidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga (Apae), que presta serviços nas áreas de assistência social, educação e saúde com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança com deficiência e acolhimento às famílias.

Assistência Social

No âmbito da Assistência Social, as políticas públicas voltadas para a primeira infância são em atenção às particularidades e importância dos primeiros anos de vida, visando garantir seu desenvolvimento integral, onde todo cuidado com as crianças deve considerar tudo que está ao seu redor, como família e contexto de vida. Nessa fase, o núcleo familiar é a principal base da relação entre elas e o meio em que estão inseridas, facilitando seus processos de desenvolvimento e entendimento. Esse processo pode ser ainda mais difícil quando se trata de famílias que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social, trazendo consequências como desigualdade de acesso a serviços, direitos, informações e outros recursos das políticas públicas exigindo, nesse sentido, suporte e apoio.

A partir do momento que as famílias passam a ter suas necessidades compreendidas e atendidas, o reconhecimento de seus valores, de projetos de vida e também acesso a serviços, informações e direitos, tudo isso se torna elementos que colaboram para construir vínculos afetivos e um ambiente acolhedor e adaptável às necessidades das crianças.

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano, articula ações voltadas para a Primeiríssima e Primeira Infância, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de zero a seis anos (SCFV), Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); o Programa “Criança Feliz”, o Projeto “Vivaleite” e os Benefícios Eventuais. Além disso, equipamentos públicos e da rede socioassistencial atendem indiretamente às demandas relativas através de atendimento e acompanhamento às famílias, nos territórios que pertencem.

“É nosso compromisso apoiar as famílias e fortalecer sua função protetiva para que possam garantir o cuidado, o amparo, a saúde e a educação de nossas crianças. Nosso intuito é atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã”, reforça Meire Regina de Azevedo, secretária de Assistência Social.

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Paralela à Semana do Bebê, neste mês também é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, entre os dias 21 e 28 e, como forma de atendimento às crianças de zero a seis anos com deficiência, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga (Apae), presta serviços nas áreas de assistência social, educação e saúde com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança com deficiência e prestar acolhimento as famílias.

Na área da educação, profissionais habilitados e qualificados conduzem atividades educacionais e psicopedagógicas que potencializam o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais orientadas pelos parâmetros curriculares nacionais adaptadas à necessidade de cada criança. Na saúde, a equipe multiprofissional, por meio do Programa de Estimulação e Intervenção Precoce, presta atendimentos individuais ou em grupos que visam a habilitação e reabilitação sensorial e psicomotora, educação e a reeducação das funções físicas, cognitivas e sensoriais das crianças.

O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e famílias, como direito à defesa e garantia dos direitos das crianças com deficiência, realiza atendimento psicossocial especializado desenvolvendo trabalho social, escuta qualificada, acolhida, acesso a direitos sociais, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo situações de violações, diminuindo agravos decorrentes ou relacionados à condição da deficiência e, principalmente, a inclusão social.

Programação Presencial

Terça-feira (24/08)

8h15: Atividades “Careta no Espelho” e “O Mestre Mandou”, no CEMEI “Professora Maria Lygia Bertoncini Leite”, localizado na rua Antônio Serafim de Queiróz, nº 3.029 (Jardim do Prado)

9h: Oficina de Contação de Histórias, na Apae de Votuporanga, localizada na rua Tietê, nº 4.860 (Santa Eliza)

Quarta-feira (25/08)

8h30: Passeio de Divulgação da 11ª Semana do Bebê, na Praça Adhemar de Barros, localizada na rua Minas Gerais, em frente ao Consultório Municipal do bairro São João

9h30: Atividade “Estimulação Sensoriomotora”, na Apae de Votuporanga, localizada na rua Tietê, nº 4.860 (Santa Eliza)

Quinta-feira (26/08)

8h: Atividade “Shantala”, no CEMEI “Dr. Abílio Calile”, localizado na rua Valdevir de Oliveira Guena, nº 2.225 (Parque Residencial do Lago)

Sexta-feira (27/08)

9h: Atividade “Musicalização para Bebês”, no CEMEI “José Modesto Sobrinho”, localizado na avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 2.139 (Palmeira I)