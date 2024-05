PERDA: falece o senhor Hélio Antônio Albertoni, aos 85 anos de idade

Com pesar, comunicamos o falecimento do senhor Hélio Antônio Albertoni, aos 85 anos, ex-professor, irmão de José Geraldo Albertoni e Lucy Maria Albertoni Janini, ex-esposa do saudoso Geraldo Janini.

O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, dia 22e, às horas, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

A família enlutada agradece a presença e o apoio de todos que comparecerem.

