Washington Rodrigues, o Apolinho, morre aos 87 anos e deixa um grande legado no rádio brasileiro

Morreu na noite desta quarta-feira (15), um grande ícone do jornalismo brasileiro. Washinhton Rodrigues faleceu aos 87 anos vitima de câncer. Apolinho estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro

Considerado um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro, Apolinho era comentarista e apresentador na Super Rádio Tupi e chegou a ser técnico do Flamengo.

Além do programa na rádio, Apolinho assinava a ‘Palinha do Apolinho’ no Giro Esportivo, além do quadro ‘Geraldinos & Arquibaldos’ – termos inventados pelo próprio – nas manhãs da Tupi com Clóvis Monteiro e Roberto Canazio. Também fazia parte da bancada de comentaristas do Show da Galera, junto com Luiz Penido.

No Flamengo, Apolinho foi convidado em 1995 pelo então presidente Kleber Leite, para assumir o comando técnico do clube, e foi vice-campeão da Supercopa da Libertadores. Três anos depois, voltou ao clube no cargo de diretor técnico.