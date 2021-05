​Doria cumpre agenda em Araçatuba e Rio Preto nesta terça-feira

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Governador visitará o SBT Interior, onde dará entrevista no jornal do almoço.

O governador do Estado, João Doria (PSDB), estará em Araçatuba e Rio Preto nesta terça-feira (17) para participar de audiência pública para a criação da Aglomeração Urbana de Araçatuba, projeto que busca o agrupamento de municípios para dar força regional para o desenvolvimento local.

Segundo anúncio divulgado pela Prefeitura, durante a visita ele também autorizará o início de obras de recuperação de estradas vicinais. Doria estará acompanhado ​do ​secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB)​. A audiência está marcada para começar às 9h e será realizada no auditório Papa Francisco, no campus do UniSalesiano, localizado na rodovia Senador Teotônio Villela, porém, Doria só deve chegar na cidade às 11h.

Após o evento, o governador visitará o SBT Interior, onde concederá entrevista ao vivo no telejornal SBT Interior 1ª edição. Depois, embarca para Rio Preto.

Na cidade, ele vai assinar um projeto de lei que cria a Região Metropolitana de São José do Rio Preto. O projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O evento será no auditório da Prefeitura, às 14h30. No mesmo dia, o governador ainda assina liberação de verbas para estradas vicinais na região.

SBT Interior