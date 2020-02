10 são presos em operação contra suspeitos de matar jornalista Léo Veras no Paraguai

Segundo a polícia do Paraguai, dos 10 presos, 6 são paraguaios, 3 brasileiros e um boliviano. Comunicador, que tinha nacionalidade brasileira, foi assassinado dentro de casa em Pedro Juan Caballero em 12 de fevereiro.

O Ministério Público do Paraguai realizou neste sábado (22) operações de busca e apreensão para encontrar o responsável pela morte do jornalista brasileiro Léo Veras, que foi executado por pistoleiros no último dia 12, na cidade de Pedro Juan Caballero, na divisa com o Brasil. A polícia prendeu 10 pessoas.

Segundo a polícia do Paraguai, dos 10 presos, 6 são paraguaios, 3 brasileiros e um boliviano. São eles:

Arnaldo Colmán, paraguaio; Anderson Rios Vilhalva, paraguaio; Paulo Cespedes Oliveira, paraguaio; Oscar Duarte, paraguaio; Marcos Aurelio Vernequez Santacruz, paraguaio; Cynthia Raquel Pereira de Leite, paraguaia; Luis Fernando Leite Nunez, brasileiro; Sanção de Souza, brasileiro; Leonardo de Souza Concepción, brasileiro; Juan Vicente Jaime Camaro, boliviano.

Foram encontrados com os suspeitos dinheiro, telefones celulares e câmeras fotográficas. O G1 tenta contato da defesa do suspeitos, mas não conseguiu retorno até as 14h45.