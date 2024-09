1° Simpósio de Prevenção ao Suicídio da Santa Casa será dia 19

Setembro marca a campanha nacional de prevenção ao suicídio, conhecida como Setembro Amarelo, uma iniciativa que visa conscientizar a sociedade sobre a importância de discutir e prevenir o suicídio. A campanha, realizada desde 2014, é organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). Com o objetivo de contribuir para essa causa, a Santa Casa de Votuporanga realizará o 1° Simpósio de Prevenção ao Suicídio, no dia 19 de setembro, das 8h às 13h, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

O evento é voltado para profissionais, estudantes da área da saúde e comunidade em geral, com a missão de fornecer conhecimento e capacitar os participantes a atuarem na identificação de sinais e no apoio àqueles que sofrem de ideação suicida. “Queremos formar multiplicadores de conhecimento, capazes de promover ações de prevenção e identificar os sinais de alerta”, afirma Igor Parise de Lima, psicólogo e coordenador do Serviço de Psicologia da Santa Casa.

Programação do simpósio

O simpósio contará com a presença de renomados especialistas, como a médica Dra. Kelin Kinsui, que abordará a relação entre depressão e suicídio, destacando as formas de intervenção e apoio. A psicóloga Profª Andressa Talpo Zacheo Vilalva falará sobre o tema ‘Ciclo da vida e Suicídio: prevenção, identificação e intervenção’, oferecendo uma visão ampla sobre as etapas da vida e os fatores que podem desencadear crises suicidas. Além disso, o evento será enriquecido pela peça teatral ‘Sonho de um Homem Ridículo’, apresentada pelo Grupo de Teatro Cia Thauma, uma adaptação da obra de Fiódor Dostoiévski, que tratará, de forma sensível, o tema do sofrimento humano e a esperança de redenção.

Inscrições e doações

As inscrições para o simpósio são gratuitas e podem ser feitas até esta sexta-feira (13/9) pelo link https://forms.gle/NHNSCaud3cxgg4HCA. Além disso, os participantes estão convidados a contribuir, de forma voluntária, com a doação de alimentos não perecíveis, como macarrão, açúcar, arroz e feijão, que serão destinados à Santa Casa.

“Convidamos todos os interessados a participar desse movimento que salva vidas. Vamos juntos fortalecer a rede de apoio e oferecer mais saúde mental para nossa comunidade”, destaca Igor.

O Simpósio conta com apoio da Unifev, Senac e Bazar do Bem – Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).

A importância do Setembro Amarelo

A campanha Setembro Amarelo tem o objetivo de ampliar o debate e a conscientização sobre a prevenção ao suicídio, um problema global que afeta milhões de pessoas. “É fundamental disseminar estratégias de prevenção e identificar sinais de alerta para evitar que crises emocionais resultem em atos trágicos”, comenta Igor Parise. Ele reforça que momentos de estresse extremo, traumas, e dificuldades emocionais podem desencadear ideação suicida, mas o fortalecimento emocional, através de redes de apoio e cuidado com a saúde mental, é uma das principais ferramentas de prevenção.

Orientações para identificar sinais de risco e agir

Igor Parise também oferece orientações práticas sobre como agir diante de alguém que possa estar em risco. “O primeiro passo é estar presente e demonstrar cuidado. Mostrar que você se importa pode fazer toda a diferença”, destaca. Caso a pessoa esteja em crise, com delírios ou alucinações, é importante buscar ajuda profissional imediatamente, como ligar para o Samu ou o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 188.

Se possível, Igor sugere envolver alguém de confiança da pessoa em crise, para ajudar no processo de acalmá-la e direcioná-la a um serviço de saúde, como Pronto Atendimento ou Unidade Básica de Saúde.

O 1° Simpósio de Prevenção ao Suicídio da Santa Casa de Votuporanga busca não apenas conscientizar, mas também capacitar a comunidade para que, juntos, possamos reduzir os casos de suicídio e oferecer mais qualidade de vida para todos.