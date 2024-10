A Neonergia Elektro está investigando a situação e já tomou medidas para restaurar o fornecimento.

A empresa reforça a importância de ações preventivas contra queimadas para garantir a qualidade do serviço e a segurança da comunidade.

Seis interrupções de energia ocorreram no início da tarde desta quarta-feira (2) na região de Votuporanga (SP). A ISA CTEEP identificou que a causa dos desligamentos estava na linha de transmissão.

Preocupada com a qualidade do serviço, a Neonergia Elektro já contatou a ISA CTEEP e informou as prefeituras dos municípios afetados. A concessionária ressalta que o problema não foi causado por sua operação e está adotando medidas para evitar futuras ocorrências.