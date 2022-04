๐•๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฆ ๐†๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฅ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐š๐ซ๐šฬ ๐Ÿ•๐Ÿ— ๐š๐ง๐จ๐ฌ ๐œ๐จ๐ฆ ๐ซ๐ž๐ญ๐จ๐ซ๐ง๐จ ๐๐š ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐๐จ ๐ฉ๐ž๐šฬƒ๐จ ๐ž ๐จ๐ฎ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐๐š๐๐ž๐ฌ

Valentim Gentil completa no dia 03 de maio, 79 anos de fundaรงรฃo. Localizada na regiรฃo noroeste do Estado de Sรฃo Paulo, a cidade destaca-se pelos grandes administradores que contribuรญram para a histรณria do municรญpio e o povo abenรงoado, hospitaleiro e trabalhador.



Para celebrar o aniversรกrio, a Prefeitura realizarรก o Valentim Rodeio Show de 27 a 30 de abril no Recinto Municipal โ€œMaria Cavalinโ€. Alรฉm da montaria em touros, a programaรงรฃo traz uma grade de show com cantores renomados da mรบsica sertaneja.



No primeiro dia, 27 de abril, a festa trarรก o romantismo da dupla Matogrosso e Mathias. Neste dia, a entrada รฉ gratuita. No dia 28 de abril, quem sobe ao palco รฉ Joรฃo Bosco & Vinicius, com entrada solidรกria. Serรก necessรกrio a doaรงรฃo de um quilo de alimento nรฃo perecรญvel. Os produtos serรฃo destinados a famรญlias em situaรงรฃo de vulnerabilidade. O terceiro dia, 29 de abril, traz uma das melhores duplas sertanejas do Brasil que รฉ Bruno e Marrone. No dia 30 de abril, Maiara e Maraisa encerram o Valentim Rodeio Show.



No dia 03 de maio, domingo, dia do aniversรกrio de Valentim Gentil, serรก realizado o hasteamento dos pavilhรตes ร s 8h em frente a Prefeitura. E ร s 19h30 serรก celebrada a Missa em Aรงรฃo de Graรงas pelo aniversรกrio da cidade, na Igreja Matriz de Sรฃo Sebastiรฃo. Toda comunidade estรก convidada a participar.