Caso foi registrado na noite de ontem (8) em Rio Preto como morte suspeita.

Uma mulher trans, identificada apenas pelo nome social de “Lígia”​,​ morreu no Hospital de Base de Rio Preto​ depois de se envolver em​ uma briga de bar. O óbito foi registrado pela unidade na noite de ontem (8)​, após ela sofrer um traumatismo craniano.O motivo da briga não foi relatado no registro da polícia. ​De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que aparentava ter cerca de 30 anos, foi socorrida inconsciente na casa de um conhecido​ com o trauma no crânio, além de um​ ferimento profundo no rosto. Antes disso, a mulher teria apresentado confusão mental e caído dentro do banheiro. Ela também teve uma parada cardiorrespiratória.

E​la foi ​encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a paciente estava com suspeita de covid-19 e fazia tratamento para pneumonia.​ ​O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e o crime segue sob investigação da Polícia Civil.