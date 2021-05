Ação aconteceu no início da manhã desta terça-feira (18), em Jales (SP).

Policiais civis de Rio Preto realizaram nesta terça-feira (18) uma operação em Jales (SP) para apreender material relacionado à pornografia infantil. O alvo da ação, um desempregado de 33 anos, mora no Jardim Morumbi e foi surpreendido em casa.De acordo com informações da polícia, o homem confessou que armazenava arquivos de pornografia infantil em computadores e disse que usava identidade falsa nas redes sociais para conseguir os materiais. A polícia apreendeu quatro computadores, pen drives, HDs e dezenas de CDs com mais de 1 milhão de arquivos, que serão periciados.

COMO AGIA

A polícia informou que, meses atrás, agentes da inteligência de Rio Preto detectaram atuação suspeita do homem na internet e passaram a monitorá-lo. Os agentes rastrearam que o homem atuava na “deep web”,​ ​nome dado a uma espécie de ‘camada’ da internet, onde há a possibilidade de navegar de maneira anônima, permitindo a prática de crimes e dificultando o rastreio dos usuários​.

​Ele atuava fazendo a função chamada de ‘grooming’, ou seja, se passava por adolescente, aborda crianças e outros menores nas redes sociais, cria um vínculo e os convence para que eles mandem selfies em poses sensuais, sem roupas e com conotação sexual. ​

​”​O alvo é suspeito de ter feito isso com cerca de 2000 crianças e adolescentes, atraindo a atenção de órgãos de inteligência de todo o território nacional​”, disse a polícia, em nota enviada à imprensa. Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

​BLACK DOLPHIN

​A operação de hoje é um desdobramento da Operação Black Dolphin, deflagrada pela Polícia Civil de Rio Preto no final do ano passado, quando foram cumpridos, concomitantemente, 220 mandados de busca ​em​ São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul​.

Ao todo,​ 56 pessoas envolvidas com pedofilia​ foram presas​ e um dos alvos apontou que, na deep web, havia uma comunidade onde os criminosos compartilhavam arquivos com pornografia infantil.